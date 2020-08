Riccione: ecco come sarà finanziata la costruzione della scuola primaria di viale Catullo

Attualità

Riccione

| 13:54 - 21 Agosto 2020

Sede del Municipio di Riccione.

La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova scuola primaria di viale Catullo, con un investimento di 4 milioni e 344.623 euro. Investimento che sarà finanziato con un'operazione di partenariato pubblico-privato attraverso lo strumento della locazione finanziaria, come previsto dal codice degli appalti: nel dettaglio è possibile per l'ente pubblico dare corso a progetti di pubblico interesse, senza anticipare risorse, mentre la ditta che si aggiudica l'appalto e la manutenzione viene finanziata attraverso istituti bancari. Il Comune di Riccione pagherà i canoni della locazione finanziaria che saranno, di volta in volta, comprensivi della manutenzione.



"E' un grande risultato quello di dare corso ad un progetto importante come edificare un nuovo edificio scolastico, nonostante le difficoltà finanziarie degli Enti pubblici dovuti all'emergenza - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Ma se le risorse e i finanziamenti non vengono messi in campo dai Comuni e della amministrazioni, tutta l'economia di una città si ferma. Certo avremmo potuto fermarci, non farlo, aspettare il finanziamento statale e invece abbiamo comunque trovato il modo di terminare la riqualificazione di tutte le nostre scuole. La Catullo in particolare è un progetto dall’ampio risvolto pedagogico. E' un grande edificio di 1077 mq, con una piazza lineare e 5 padiglioni. Criteri questi che oggi come non mai risultano importantissimi per gli ambienti in cui i nostri figli devono andare a studiare. Dal momento in cui inizierà la demolizione del vecchio edificio, tempo un anno e mezzo, la scuola sarà pronta quindi per il 2022".