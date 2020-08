Dietrofront del consulente Ricciardi: 'Le scuole vanno riaperte e lo saranno"

Scuola

Rimini

| 13:30 - 21 Agosto 2020

Walter Ricciardi.

"No. Le scuole vanno riaperte. E saranno riaperte e c'è lo sforzo da parte di tutti per riaprirle". Così, a margine di un incontro del Meeting di Rimini, il consulente del ministero della Salute nella gestione dell'emergenza coronavirus, Walter Ricciardi, ha replicato a chi gli chiedeva se vi fosse il rischio di una non riapertura delle scuole a settembre; questo a seguito di una precedente dichiarazione che aveva sollevato diverse proteste.



"Però per riaprirle in sicurezza dobbiamo limitare all'esterno delle scuole la circolazione del virus e all'interno delle scuole fare dei protocolli rigorosi come in Danimarca e in Cina, dove, se andate a vedere, hanno riaperto le scuole e non hanno avuto nessun caso. Non dobbiamo fare come la Francia e Israele - ha invece concluso - che hanno riaperto le scuole senza cautele e poi le hanno richiuse a macchia di leopardo".