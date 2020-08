Noleggio abusivo di imbarcazioni ai privati: pioggia di sanzioni tra Rimini e Cattolica

Cronaca

21 Agosto 2020

Si intensificano nel cuore dell'estate i controlli della Guardia Costiera del compartimento marittimo di Rimini (Rimini, Bellaria, Riccione, Cattolica e Cesenatico), con particolare attenzione al rispetto delle norme sull'uso del demanio marittimo, sulla sicurezza della navigazione e sul corretto uso delle imbarcazioni nella nautica da diporto per finalità commerciali. Sotto quest'ultimo ambito, sono stati nove i verbali amministrativi, per un totale di 33.000 euro, a seguito di accertamenti finalizzati a contrastare fenomeno di abusivismo nel noleggio di imbarcazioni tra Rimini e Cattolica. Anche in questo settore l'abusivismo crea infatti un danno agli operatori che agiscono nel rispetto dell norme.