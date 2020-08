Attualità

Rimini

| 12:19 - 21 Agosto 2020

I diari Baffi e code.

I canili di Rimini e Vallecchio hanno realizzato il diario "Baffi e code" per raccogliere fondi per i canili riminesi. Il diario è disponibile in tre colori ed è possibile acquistarlo con un'offerta libera a partire da 15 euro. Nel diario ci sono le foto e le storie dei cani e dei gatti ospiti delle strutture. E' acquistabile previa prenotazione tramite WhatsApp al numero 3292255722 e il ritiro sarà programmato presso il canile di Rimini in giornate prestabilite.