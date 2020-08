Cronaca

Rimini

| 11:45 - 21 Agosto 2020

L'intervento sul posto dei sanitari.

Vola dal terzo piano e atterra su un portico telonato che attutisce il colpo. Salvo per miracolo un 13enne residente al Villaggio Primo Maggio di Rimini. E' successo verso le 9 di oggi (venerdì 21 agosto) in una palazzina in via Bidente. I motivi della caduta sono ancora al vaglio. Sul posto per i soccorsi personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Il ragazzino è stato portato via in elisoccorso e le sue condizioni, da una prima valutazione, sembrerebbero fortunatamente non gravi.