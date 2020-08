Rimini, ultima settimana di programmazione per l'Arena Lido alla Darsena

Eventi

Rimini

| 11:35 - 21 Agosto 2020

All’Arena Lido alla Darsena di Rimini sono in arrivo anteprima e film di prima visione per l’ultima settimana di programmazione fino al 30 agosto.



Sabato 22 agosto ritorna il trio Aldo, Giovanni e Giacomo diretti da Massimo Venier con il loro più recente film, Odio l’estate, storia di una vacanza con tanti equivoci. Per domenica 23 agosto è atteso Hamamet, l’ultimo film di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi raccontato negli ultimi anni della sua vita pubblica e privata. In anteprima lunedì 24 agosto la commedia Un divano a Tunisi di Madele Labidi Labbé con Golshifteh Farahani nei panni di una psicanalista che cerca in tutti i modi di aprire uno studio a Tunisi, scontrandosi con pregiudizi sociali e culturali. Spazio al grande jazz martedì 25 agosto con il concerto di Enrico Rava, Stefano Bollani e Gianluca Petrella (info e biglietti per il concerto presso il Teatro Galli di Rimini), seguito mercoledì 26 agosto dal bel film di Karim Ainouz La vita invisibile di Euridice Guzmano. In anteprima giovedì 27 agosto il film Corpus Christi di Jan Komasa, la vita tormentata di un carcerato desideroso di diventare sacerdote.



Venerdì 28 agosto è in programma la prima visione de La scuola delle mogli, il nuovo film di Peter Cattaneo, già regista dell’acclamato “Full Monty” con Kristine Scott Thomas impegnata a dirigere un coro femminile composto da mogli di ufficiali dell’esercito. Gran finale domenica 30 agosto con l’anteprima nazionale di Fellini degli spiriti di Anselma dell’Olio che introdurrà il film, itinerario tra interviste e materiali d’archivio sul rapporto tra il maestro riminese ed il mistero, in una visione inedita ed appassionante del suo complesso mondo artistico ed umano.







Le proiezioni iniziano alle ore 21.15.



Biglietti € 6,00 interi, € 5 ridotti (esclusi eventi speciali): prevendita online tramite Liveticket o direttamente alla cassa dell’Arena ogni sera a partire dalle ore 20.





L’ingresso con carrozzine/diversamente abili è sulla rampa di accesso della fontana a forma di chiocciola (accesso passando sotto il ponte pedonale, sul lato sinistro dell’ingresso Darsena).