Sport

Rimini

| 11:30 - 21 Agosto 2020

Simone De Luigi (Ct Cast San Marino) e Giacomo Matteini (Ct Casalboni) sono i primi semifinalisti del torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Gelateria 3 Bis”. De Luigi si è imposto sul locale Pietro Matteini, per Giacomo Matteini successo su Pietro Castellari (Tc Faenza), quarti per Enrico Taddei (Ct Rimini).

Ottavi: Enrico Taddei (3.5)-Alberto Morigi (3.5) 7-6, 6-3. Quarti: Simone De Luigi (3.3, n.6)-Pietro Matteini (3.3, n.3) 6-1, 6-1, Giacomo Matteini (3.3, n.8)-Pietro Castellari (3.5) 6-4, 6-1.

Intanto va segnalata la bella finale di Marco Giovagnoli, giovanissimo talento del Ct Cicconetti, nel tabellone Under 10 del torneo giovanile del Ct Baratoff di Pesaro. Il riminese ha battuto in semifinale 4-3 (4), 4-1 Daniele Longo e domani sfiderà per il titolo Edoardo Ghiselli.