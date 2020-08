VIDEO Paura in una palazzina a Rimini, provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca

Rimini

| 20:12 - 20 Agosto 2020



Primo pomeriggio movimentato in via Castore a Rimini, vicino all’incrocio con via Ariete, a causa di un principio di incendio che si è sviluppato nel seminterrato di una palazzina. A prendere fuoco è stato l'inverter dell'impiano fotovoltaico. Ad avvertire la sala operativa dei Vigili del Fuoco sono stati alcuni inquilini dell’immobile che hanno visto del fumo piuttosto intenso che invadeva il vano scale. Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri con due mezzi e sette uomini per domare le fiamme. Un intervento quanto mai provvidenziale, che ha scongiurato ulteriori danni all'intera palazzina.