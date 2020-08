Torna il "Windsurf Day Cattolica", una sfida con professionisti da tutta Italia

Sport

Cattolica

| 19:38 - 20 Agosto 2020

Una passata edizione del Windsurf Day Cattolica.

Torna puntuale anche quest’anno il “Windsurf Day Cattolica”. Giunto alla sua 40esima edizione, si svolgerà sabato 22 agosto 2020 tra la sede del Circolo (via Carducci 118), la spiaggia libera e il tratto di mare antistante (zona 110).



L’atteso e tradizionale evento è organizzato dal Circolo Nautico con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale - Assessorato Sport e Turismo.



Sarà una grande giornata all'insegna del vento e del mare in tutta sicurezza.



Il Windsurf Day si occupa principalmente di intrattenervi con la grande surfata, evento centrale della giornata, alla quale partecipano professionisti del windsurf da tutta Italia che si esibiscono rispettando i propri dogmi sulle tipologie di tavole da utilizzare in base al proprio stile. La partenza, davvero spettacolare, prevede la corsa verso la battigia per imbracciare il proprio windsurf e lanciarsi nella sana competizione di questo meraviglioso sport.



Non solo Surf però: la mattinata inizierà alle 11.00 con prove Gratuite Sup, Windsurf e Sub; seguirà alle ore 12.00 la Young Sup Race; alle ore 14.30 la Open Windsurf Classic Race; alle ore 16.00 la Staffetta Windsurf; alle ore 17.00 la Staffetta Laser. A fine giornata, alle ore 19.00 circa, le premiazioni l'estrazione di numerosi premi.



Tra i più bei "simboli" di questo evento va ricordata la maglietta ufficiale dell’iniziativa che, come tutti gli anni, viene ideata e disegnata da Aldo Drudi, apprezzato grafico dei caschi dei piloti della MotoGP da Valentino Rossi a Nakano e molti altri. Per gli appassionati di mare e vento il Windsurf Day è un evento imperdibile e rappresenta un grande appuntamento ormai imprescindibile dell’estate adriatica.