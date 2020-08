Sport

Rimini

| 18:31 - 20 Agosto 2020

Foto di rito per il nuovo acquisto.

Il Rimini FC ufficializza l'acquisto di Luca Ricciardi, centrocampista nato a Gaeta il 7 agosto 1989. E' il tredicesimo acquisto in questa campagna estiva di rafforzamento. Ricciardi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Gaeta per poi passare al Latina, società con la quale ha disputato anche la serie B. Successivamente ha vestito anche le maglie di Pisa, Tuttocuoio, Racing Roma, Fondi, Agnonese e Fermana: in totale per lui 324 gare e 24 goal segnati.