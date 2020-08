Calcio RSM: dal 24 agosto partono gli open day del Cailungo per giovani calciatori

Sport

Repubblica San Marino

| 17:00 - 20 Agosto 2020

Il Cailungo organizza lunedì 24, giovedì 27 e sabato 29 agosto e per tutto il mese di settembre, dalle ore 17:00, presso Il centro sportivo “Piccolo Maracana”, gli open day rivolti a bambini, bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra 5 e 12 anni.

Sono previsti giochi di abilità ed esercizi di tecnica calcistica coordinati da qualificati tecnici, patentati Uefa.

Gli open day, organizzati in collaborazione con AceTours, San Marino Auto, Happy Family Hair, Black Energy, Logika Sistemi, il Casolare dei Baroni, si svolgeranno al campo "piccolo Maracanà" in strada San Michele. in una fantastica location immersa nel verde lontana da smog e traffico e pericoli.