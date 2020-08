Gli eventi di 'Sotto il sole di Riccione' tra mostre, mercatino e musica indipendente

Eventi

Riccione

| 16:38 - 20 Agosto 2020

Foto di repertorio.

E' ancora estate a Riccione con tante e diverse proposte per il fine settimana, dalle mostre agli aperitivi, dallo yoga all'alba ai mercatini dei comitati. Prosegue fino al 13 settembre a Villa Mussolini The summer is magic. Riccione, l’estate più attesa, la mostra fotografica di Beatrice Imperato che racconta il risveglio della città dopo il lungo periodo del lockdown. La mostra è aperta a ingresso libero tutte le sere dalle ore 21 alle 24 e fa da prologo alla 25ª edizione di Riccione TTV Festival che fino alla fine di settembre propone un imperdibile calendario di anteprime, teatro e musica. A Villa Franceschi è visitabile fino al 18 ottobre la mostra Favole dell’artista romagnolo Enzo Bellini. L’esposizione comprende circa ottanta opere, fra dipinti, acqueforti e disegni a china dall’estrema meticolosità e raffinatissima tecnica che trae ispirazione dalla struggente bellezza della natura, del mondo animale e delle stagioni. La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 18 alle 24 a ingresso libero. Dedicato alla cultura e alla musica indipendente il festival Tafuzzy Days prosegue fino al 22 agosto al Castello degli Agolanti (ingresso libero su prenotazione). Dal 22 agosto al 2 settembre si svolge nel giardino di Villa Mussolini il Mercatino mostra scambio di filatelia e numismatica, aperto tutte i giorni dalle ore 8 alle 18. Sempre all’interno del bellissimo giardino proseguono gli appuntamenti all’alba con Yoga al sorgere del sole, ogni sabato mattina alle ore 6:30. La programmazione estiva dei comitati e delle associazioni nei quartieri prevede venerdì 21 agosto il mercatino Handmade lungo viale Gramsci dalle ore 18 alle 24 e La Piazzetta delle Idee a Riccione Paese, mentre alle ore 21 appuntamento con la musica di Tennisfield in zona terme, viali Gramsci e San Martino. A Riccione Paese ogni venerdì e sabato sera proseguono l’iniziativa Aperitivi d’estate, un’occasione per visitare il centro storico e godersi le atmosfere dell’antico borgo sotto le stelle, e la programmazione di film all’aperto Cinema in Giardino, tutte le sere alle ore 21:30 (mercoledì escluso).