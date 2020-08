Rimini Calcio, in arriva il regista. Luca Ricciardi rescinde con la Fermana

Sport

Rimini

| 16:33 - 20 Agosto 2020

Luca Ricciardi.

Luca Ricciardi in arrivo a Rimini. Il centrocampista classe '91, destinato a ricoprire il ruolo di regista nel 3-5-2 di mister Mastronicola, ha infatti rescisso il contratto che lo legava alla Fermana. In C lo scorso anno ha totalizzato 21 presenze, mentre l'anno prima aveva militato in D all'Agnonese, con 32 presenze e 7 reti. Una parentesi dopo tre campionati e mezzo di C con Pisa, Tuttocuoio, Racing Roma e Fondi. Originario di Gaeta e cresciuto nella locale squadra di calcio, Ricciardi tra il 2007 e il gennaio 2015 ha giocato nel Latina, vivendo la scalata dal campionato di Promozione alla Serie B.