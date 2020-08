Attualità

La partita di calcio valevole per i preliminari di Europa League, tra i sammarinesi del Tre Penne e i kossovari dello Gjilani, è stata rinviata a data da destinarsi per la positività al nuovo coronavirus di un giocatore della squadra ospite, ora isolato in quarantena in un hotel di San Marino. Il giocatore, come gli altri calciatori arrivati a Rimini all'aeroporto Fellini, è stato sottoposto a tampone che ha dato esito positivo.