Misano Adriatico: gli eventi dal weekend, da Portovida al musical Grease

Eventi

Misano Adriatico

| 14:38 - 20 Agosto 2020

Scorcio serale di Misano Adriatico (foto di repertorio).

Domani sera (venerdì 21 agosto) a Misano Adriatico si ripropone il successo di Portovida, l’appuntamento del venerdì a Portoverde con mercatino, musica dal vivo e artisti di strada, che apre il weekend di intrattenimento.



Tra gli eventi in programma domani anche il musical Grease che First Animazione proporrà al Parco del Sole di Misano Brasile a partire dalle 21.00.



Sabato, in Piazza della Repubblica alle 21.00 l’animazione dedicata agli ospiti, a cura di First Animazione.



Domenica sera, alle 21.00 e nell’ambito della rassegna ‘Cinema sotto le stelle’ al Parco del Sole, è in programma la proiezione di Scusate se esisto, commedia del 2014 con Paola Cortellesi Ennio Fantastichini e Raoul Bova. Alle 22.00 in Piazza della Repubblica, lo spettacolo Welcome.