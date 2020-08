Da 40 anni in vacanza a Riccione: premiate le famiglie Morsoletto e Cervi

Turismo

Riccione

| 14:22 - 20 Agosto 2020

La famiglia Cervi e in gallery la famiglia Morsoletto.

Frequentano Riccione da 40 anni, per vacanze al mare e alle terme, e si sono guadagnati così la pergamena di ambasciatore della città di Riccione nel mondo consegnata loro dall'assessore al Turismo, Stefano Caldari. Ad essere premiata nella cornice del palazzo del Turismo la famiglia Morsoletto (Renzo, Annamaria e la figlia Rossella) originari di Vicenza. Scelgono Riccione ogni anno per un soggiorno balneare e termale nel mese di agosto. Una fedeltà che dura da ben 40 anni. Infatti tutta la famiglia usufruisce dei servizi di Riccione Terme e frequenta sempre la stessa zona di spiaggia, soggiornando in appartamento vicino allo stabilimento termale. Il loro affetto nei confronti di Riccione è testimoniato da un passaparola costante con gli amici di Vicenza e dalle tante nuove amicizie nate proprio sulla spiaggia di Riccione. Ed è proprio alla zona 51 che la famiglia Morsoletto ha stretto una grande amicizia con la famiglia Cervi di Milano (Alvaro, Costanza e la figlia Barbara) co-premiati con la pergamena di ambasciatori di Riccione. La famiglia Cervi ama così tanto Riccione da venirci almeno 5 volte l'anno, sempre a Pasqua, in agosto e anche a Natale e Capodanno.