Effetto coronavirus e lockdown sul lavoro: crollo delle nuove assunzioni nel riminese

Attualità

Rimini

14:19 - 20 Agosto 2020

I dati elaborati dall’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna e resi disponibili dall’Agenzia per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, nel periodo gennaio-maggio 2020 rilevano per il territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) una diminuzione “congiunturale” e “tendenziale” consistente del numero dei rapporti di lavoro dipendente attivati, superiore alla variazione altrettanto negativa regionale; situazione che peggiora, come prevedibile, prendendo in considerazione il periodo più direttamente condizionato dalla pandemia in atto, cioè il trimestre marzo-maggio. I saldi (differenza tra attivazioni e cessazioni) risultano fortemente negativi in tutti i settori economici, in particolar modo nel commercio e nel turismo, che hanno maggiormente risentito degli effetti dell’emergenza sanitaria; saldi negativi anche per le tipologie di lavoro cosiddette “non stabili” mentre positivo il saldo nel lavoro a tempo indeterminato, ancora al riparo della protezione offerta dagli ammortizzatori sociali e dalla sospensione dei licenziamenti. Nota positiva, la crescita delle attivazioni nel mese di maggio (rispetto al mese precedente).

I dati “destagionalizzati” relativi ai rapporti di lavoro dipendente mostrano unaper la provincia di Rimini:si contano, con un, rispetto ai cinque mesi precedenti (agosto-dicembre 2019),e, rispetto al periodo gennaio-maggio 2019,ancherelativecongiunturale etendenziale,) superiori, però, nel complesso, alle attivazioni.Il(differenza tra attivazioni e cessazioni), pertanto, è decisamenteLa situazione è maggiormente negativa nei tre mesi di lockdown delle imprese:si sono avute solo, contro, con una. Sia rispetto ai tre mesi precedenti (dicembre 2019-febbraio 2020), che al trimestre marzo-maggio 2019 si riscontra un pesantenel numero, rispettivamente, a cui si affianca un positivonel numerocongiunturale,tendenziale), dovuto, però, in larga parte, al blocco dei licenziamenti.Nel, le attivazioni di lavoro dipendente in provincia di Rimini rappresentano il 7,5% del totale nel periodo gennaio-maggio e il 5,4% nel trimestre marzo-maggio; anche in Emilia-Romagna si riscontrano variazioni negative a livello congiunturale (-28,3% tra gennaio e maggio, -46,2% tra marzo e maggio) e tendenziale (nell’ordine, -30,4% e -47,5%), che risultano però inferiori a quelle provinciali.Nel, Rimini detiene il peggior saldo nel periodo marzo-maggio 2020. Va rilevato, però che i saldi provinciali risultano tutti negativi.Nel periodo di lockdown, si sono avuti; in quelli maggiormente penalizzati del commercio e del turismo si riscontrano i peggiori (-5.655 su -7.305), a cui seguono gli altri servizi (-949), il manifatturiero (-567), l’agricoltura (-115) e le costruzioni (-22).Riguardo, invece, alla, saldi negativi per il lavoro a tempo determinato, somministrato e apprendistato (-7.670), ma saldo positivo per il lavoro a tempo indeterminato (+365), grazie, sia alla protezione degli ammortizzatori sociali, sia, soprattutto, alla sospensione dei licenziamenti.In ultimo, nota positiva che riguarda il numero delle, che risultafortissimarispetto al mese di aprile: +193,4% (2.679 unità).