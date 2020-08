Rimini: a settembre torna l'Italian Bike Festival. Annunciato il primo ospite

Sport

Rimini

| 14:12 - 20 Agosto 2020

Omar Di Felice.

Continua senza sosta l’organizzazione della III edizione di Italian Bike Festival. Dopo aver confermato date e location, Parco Fellini di Rimini dall’11 al 13 settembre, l’organizzazione della più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bike industry annuncia il primo super ospite di questa edizione: Omar Di Felice.



L’ultracycling man romano è diventato celebre negli ultimi anni per le numerose imprese compiute in giro per il mondo. L’ultima, conclusa in questi giorni, la medaglia d’argento alla Race Across France, una prova di 2600 km, unsupported. Nel 2019 la partecipazione alla Trans Am Bike Race, una delle gare più dure al mondo con 6.738 chilometri di percorso e oltre 50.000 metri di dislivello da coprire nel più breve tempo possibile.

Ad inizio emergenza Coronavirus si trovava invece in Mongolia per percorrere i 2.271 chilometri che gli hanno permesso di attraversare il Deserto del Gobi in inverno in bicicletta. Non contento, dopo essere riuscito a rientrare in Italia, ha deciso di misurarsi in una sfida tutta tricolore: 1700 chilometri e 40.000 metri di dislivello attraverso 22 passi alpini da est a ovest.



Grazie alla rinnovata collaborazione con Shimano, Omar Di Felice sarà ad Italian Bike Festival per incontrare i suoi fan e tutti gli appassionati di bici e ultracycling.

Italian Bike Festival è diventata famosa nelle prime due edizioni per aver ospitato tantissimi campioni del mondo del ciclismo. Tra questi Mario Cipollini, Alessandro Petacchi, Gilberto Simoni, Damiano Cunego, Alessandro Ballan, Davide Cassani, Marco Aurelio Fontana e Davide Uccellari.



Omar è solo il primo dei protagonisti della III edizione. Presto verranno annunciati tutti gli altri campioni che saranno presenti al Parco Fellini di Rimini dall’11 al 13 settembre 2020. Da quest'anno, per poter accedere al village sarà necessario registrarsi gratuitamente online e presentarsi con la mail di conferma ai varchi d'ingresso.