Baseball: San Marino espugna 1-0 Parma, grazie a un solo-homer di Celli

| 14:01 - 20 Agosto 2020

Foto dalla pagina del San Marino Baseball.

Vince San Marino e lo fa col solo-homer di Celli al 4° e grazie all’ennesima fantastica prova sul monte di lancio di Solbach e Kourtis. Gli arrivi in base di Parma sono tre, con due valide di Poma su Solbach e la base ball concessa nel finale da Kourtis a Sambucci. Albanese e compagni la spuntano di un’incollatura, con un 1-0 preziosissimo, mettendo a segno una valida in più degli avversari (3 a 2) in un autentico pitchers’ duel (eccellenti dall’altra parte Lugo, Ozanich e Aldegheri).



LA PARTITA. Sul monte è sfida tra Lugo e Solbach, con gli arrivi in base che da subito si fanno rari. Entrambi i partenti hanno un ottimo approccio alla partita, con San Marino mai in prima nelle due riprese iniziali (già 4 K di Lugo) e Parma che trova il singolo con l’ex Poma al 2°. Al 3° anche i Titani cominciano a mostrarsi pericolosi e lo fanno con la valida dell’onnipresente Avagnina e con la base ball a Di Fabio. Uomo in posizione punto e un out, ma Pulzetti e Caseres non riescono a spingere avanti i compagni.



Al 4°, al primo lancio dell’inning di Lugo, Federico Celli incontra bene la palla e spara un fuoricampo a destra che vuol dire 1-0 San Marino. È la svolta del match, perché i lanciatori proseguiranno a mostrarsi decisamente in forma e nel box, da una parte e dall’altra, l’efficacia risulterà ridotta. Dopo l’homer, Reginato prova a scalfire ulteriormente le certezze di Lugo guadagnandosi una base ball, ma il lanciatore di casa si riscatta eliminando in fila Garbella, Angulo e Albanese.



Solbach, nei suoi eccellenti cinque inning, concede solo due valide, entrambe a Sebastiano Poma. La seconda arriva al 4°, ma gli out sono già due e Sambucci, al piatto, è il terzo eliminato. L’attacco sammarinese intanto trova la sua terza valida con Caseres in apertura di 6°, contro il neo-entrato Ozanich, ma subito dopo arrivano tre eliminazioni.

Al 6° c’è il cambio anche sul monte degli ospiti, con Kourtis al posto di Solbach. Il rilievo è subito prontissimo sulla linea di Giarola, mette strike out Koutsoyanopulos e fa battere in diamante Paolini per il terzo out. Al 7° ancora ottima la prestazione di Dimitri Kourtis: Zileri strike out, rimbalzante di Poma per l’eliminazione in prima, base ball a Sambucci e Mirabal strike out. Una gran bella salvezza.

San Marino vince 1-0, gara2 e gara3 sono in programma sabato a Serravalle (ore 16.30 e 20.30).



PARMACLIMA – SAN MARINO BASEBALL 0-1

SAN MARINO: Pulzetti ss (0/3), Caseres 2b (1/3), Celli ec (1/3), Reginato es (0/2), G. Garbella ed (0/3), Angulo 1b (0/3), Albanese r (0/3), Avagnina dh (1/3), Di Fabio 3b (0/1).

PARMA: Koutsoyanopulos ed (0/3), Paolini 2b (0/3), Zileri dh (0/3), Poma ec (2/3), Sambucci (F. Pomponi) 1b (0/2), Mirabal ss (0/3), Desimoni es (0/2), Alfinito 3b (0/2), Giarola r (0/2).

SAN MARINO: 000 100 0 = 1 bv 3 e 0

PARMA: 000 000 0 = 0 bv 2 e 0

LANCIATORI: Solbach (W) rl 5, bvc 2, bb 0, so 5, pgl 0; Kourtis (S) rl 2, bvc 0, bb 1, so 3, pgl 0; Lugo (L) rl 5, bvc 2, bb 2, so 7, pgl 1; Ozanich (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Aldegheri (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Celli (1p. al 4°).

ARBITRI: De Notta (casa), Baldayac (prima), Palazzotto (terza).