Calcio 1a Cat: Athletic Poggio, firma il terzino destro 2001 Marco Raschi

| 13:58 - 20 Agosto 2020

Marco Raschi con la maglia dell'Athletic Poggio.

Ulteriore tassello difensivo per l’Athletic che annuncia il tesseramento di Marco Raschi. Nato a Rimini nel 2001, si tratta di un terzino destro dalle spiccate doti difensive ed anche in fase offensiva non fa mancare il suo contributo grazie ad una notevole velocità. Cresciuto nei settori giovanili di Santarcangelo e Verucchio, già lo scorso anno ha vestito i colori del Poggio nella formazione Juniores. Ora il rinnovo del prestito che gli concede un’altra stagione di permanenza in arancioazzurro, ed il salto nella prima squadra bernese.



«Il Presidente Lapenta mi ha concesso la possibilità di far parte del nuovo progetto inerente alla squadra guidata da Mister Capozzolo - spiega Il 19enne atleta romagnolo - Non ci ho pensato due volte, anche perché Poggio Torriana è la città nella quale sono nato e mi fa molto piacere vestire la maglia della compagine calcistica che la rappresenta».



Raschi non vede l’ora di tuffarsi nella nuova avventura che lo attende: «Mi aspetto si crei un bel gruppo, unito e determinato, in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati».