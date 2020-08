Materassi e lenzuola, il parco trasformato in bivacco. Serrati controlli a Marebello di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:30 - 20 Agosto 2020

Un bivacco al Parco Murri di Rimini.

Serrati controlli anche questa settimana per la Squadra Volanti della Polizia di Rimini: in totale, ad agosto, sono stati 37 i servizi dedicati all'attività anti-degrado nelle aree verdi della città. Negli ultimi giorni l'attività si è concentrata in zona Marebello, nel parco Murri, dove è stato scoperto un bivacco con tanto di materassi, lenzuola e coperte, cuscino e tendine. In sette giorni sono state controllate 45 persone, due arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio, tre invece denunciate e indagate per soggiorno irregolare. Sequestrate quindi numerose dosi di droga, abbandonate e ritrovate grazie alla collaborazione con l'unità cinofila della Polizia Municipale.