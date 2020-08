Storica maestra di Rimini compie 100 anni: auguri Elena Paganelli

Attualità

Rimini

| 13:22 - 20 Agosto 2020

Elena Paganelli, nuova centenaria di Rimini.

Un compleanno speciale per la centenaria Elena Paganelli, nata a Rimini il 20 agosto 1920. Insegnante elementare di ruolo dal 1953 (dopo alcuni anni passati come supplente nei dintorni di Rimini), inzia la carriera a Gaiano – vicino Montescudo – per chiuderla nella “sua” Rimini, alla scuola Decio Raggi. Dopo aver frequentato le scuole elementari Ferrari, conclude il suo percorso formativo alle Maestre Pie, dove svolge le medie e le superiori, preparandosi per l’esame finale, superato a Forlì.

Nel frattempo, nel 1947, si sposa con Primo Baldacci, dando la luce ai figli Maurizio e Fiammetta, da cui ha avuto 3 nipotini; Isabella, Marco e Luca.

Riminese doc, ha sempre vissuto a marina centro, dove vive tuttora da sola.

A nonna Elena, in questa giornata speciale, sono arrivati anche gli auguri di buon compleanno da parte dell’Amministrazione comunale di Rimini.