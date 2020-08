Nasce Gusto Rimini, il portale degli autentici sapori di Romagna

Attualità

Rimini

12:59 - 20 Agosto 2020

Passare attraverso la cucina è uno dei modi migliori per conoscere un territorio. Da questo assunto nasce gli ideatori del progetto Gusto Rimini, il nuovo portale dedicato alla promozione del territorio riminese e alle specialità enogastronomiche.



L'obiettivo è riportare in tavola i sapori di una volta e raccontare la storia delle numerose realtà, agricole e artigianali che operano sul territorio. Sono tanti i produttori che hanno fatto di qualità e amore per i frutti del proprio lavoro un marchio distintivo. Conoscerli è importante per cambiare il modo di concepire la produzione di ciò che mettiamo sulle nostre e vostre tavole e ritornare ad apprezzare il sapore del cibo.



All'interno del sito si possono infatti già trovare alcune delle aziende più interessanti del territorio riminese, le prime ad aver scommesso su questa idea, ma si prevede che in poco tempo saranno ancora di più.



Tra le aziende finora presenti ci sono: tenuta Sant'Aquilina e terre di Fiume, per i vini, oleificio Pasquinoni birrificio Beha, per le birre agricole, l'azienda biologica L'oro del Daino, per il miele, l'azienda agricola Tiraferri, con i suoi salumi e le passate di pomodoro. L'oleificio Pasquinoni proporrà anche le sue gustose verdure sott'olio e porterà online le mostarde e alcuni dei condimenti migliori della sua produzione.

In previsione del Natale sarà inoltre possibile acquistare cesti e composizioni regalo per amici e colleghi.



I prodotti proposti sono selezionati sulla base di attente valutazioni che prendono in considerazione i pregi organolettici, la cura nell’ottenimento delle materie prime, il rispetto dell’ambiente e dei lavoratori che partecipano al processo produttivo. Il tutto per dare vita ad un catalogo “etico” di prodotti di altissima qualità, che chiunque potrà acquistare facilmente online e ricevere direttamente a casa propria, in qualunque momento.