Masterclass e spettacolo con Simone Zanchini a San Leo

Eventi

San Leo

| 12:12 - 20 Agosto 2020

Il fisarmonicista Simone Zanchini.

Proseguono anche per tutto il mese di agosto le master class musicali tenute da artisti italiani di fama internazionale. La settima residenziale per l’estate, iniziata il 19 agosto e al termine il 21 agosto, si conclude venerdì 21 con il concerto di fisarmonica a cura del maestro Simone Zanchini.



L’artista dal 1999 collabora stabilmente con i Solisti dell’orchestra del teatro alla Scala di Milano, con cui compie regolarmente tournée in ogni parte del mondo. All'attività concertistica e di ricerca, il Maestro affianca anche quella didattica, tenendo workshop sulla fisarmonica e sull'improvvisazione. Sarà dunque il concerto della Masterclass di Zanchini ad animare venerdì uno dei tanti appuntamenti di formazione che il San Leo Festival dedica nell’edizione del 2020 ai futuri talenti, con uno spettacolo che si terrà a palazzo Mediceo alle 21, dal titolo “L’improvvisazione nel jazz e nella vita quotidiana”.



L’ingresso è libero, ma nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del coronavirus, è necessaria la prenotazione telefonando all’Ufficio Turistico I.A.T. al tel. 0541/926967.



I weekend musicali a San Leo continuano: sabato 22 agosto alle 21 in Piazza Dante con un concerto di Vanessa Vaccari & Corrado Cacciaguerra e domenica 23, sempre alle 21.00, con lo spettacolo Solo in Due “Khorakhanè…storie di Fabrizio”.