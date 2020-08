Navetta gratuita per i clienti de Le Befane fino al 6 settembre

Attualità

Rimini

| 11:08 - 20 Agosto 2020

Gratuito e gradito. Quanto? Molto, lo dicono le cifre. Dal 2006 ad oggi il bus navetta gratuito per raggiungere Le Befane shopping centre, messo a disposizione dalla direzione del Centro commerciale, è stato utilizzato infatti da oltre 1,5 milioni di persone. E anche quest'anno il servizio si è rinnovato gratuitamente ed è operativo dal giorno 1 agosto a domenica 6 settembre 2020, utile per raggiungere comodamente il Centro commerciale di Rimini.



Le tratte vanno dalla zona nord - Torre Pedrera - a Le Befane e dalla zona sud - Cattolica - al Centro commerciale.

Torre Pedrera: prima corsa ore 9.00, ultima ore 17.00. Rientro: prima corsa ore 12.00, ultima ore 19.00

Cattolica: prima corsa ore 9.30, ultima ore 17.30. Rientro: prima corsa ore 12.30, ultima ore 19.30.



Il viaggio si svolge naturalmente a norma delle vigenti disposizioni anticontagio, in tutta sicurezza e quindi la capienza massima dei veicoli varia a seconda delle dimensioni della navetta e dalla portata massima di ciascun mezzo.