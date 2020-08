Xenofobia in riviera: cameriere si scusa col quadro di "Benito" per aver servito famiglia nera

Attualità

Rimini

| 08:31 - 20 Agosto 2020

«Nere, ma incazzate nere», è proprio il caso di dirlo. Perché domenica sera sulla riviera riminese si è consumato un episodio increscioso, di quelli che rischiano di guastare la fama della città accogliente per antonomasia vista l'attualità e la gravità del tema toccato.



A raccontarlo è un'infervorata Adjisam Mbengue dal suo profilo Facebook, dove racconta tutto per filo e per segno attraverso un video che «invito a condividere»: partita da imola con il marito e i figli per incontrare la sorella Fatou in vacanza con la famiglia proprio a Rimini, avevano deciso di passare la domenica assieme per festeggiare il compleanno della più piccola del gruppo che aveva appena compiuto 2 anni. Così dopo la giornata intera trascorsa al mare, la quindicina si è spostata in un locale di Viserbella dove aveva prenotato una tavolata per mangiare una pizza in compagnia, ma soprattutto in tranquillità. Mai avrebbero immaginato di trovarsi di fronte a una scena simile, ripetuta sempre uguale anche ai carabinieri di Imola, presso cui la giovane donna ha sporto denuncia.



«Ci ha servito un signore di mezza età che dopo aver preso le ordinazioni di tutti si è girato verso un quadro di Benito Mussolini che era là sicuramente da tempo e con il braccio teso ha detto "scusa Benito". Io incredula ho guardato la cliente di un altro tavolo e le ho chiesto se avevo capito bene». Purtroppo sì, tanto che alla sorella Fatou si è accesa la vena, come testimoniano altri due brevi video delle sgridate in mezzo al locale. «Abbiamo deciso di lasciar correre visto che con noi c'erano 5 bambini e non sarebbe stato bello far venire i carabinieri sul posto, soprattutto durante una serata che doveva essere di festa. Ma hanno trovato i neri sbagliati». Al racconto Adjisam intervalla anche alcuni commenti carichi di stupore e di rassegnata indignazione: «Queste cose non sono normali, non è normale andare in vacanza e sentire un cameriere che nel pieno del suo locale si gira e fa un gesto del genere. Siamo ai piedi del 2021 in una località dove tutto il mondo viene in vacanza non si può assistere a una scena così, che poteva colpire qualsiasi altro gruppo».