Muore in moto a 21 anni: dramma nella notte in centro a Rimini

Cronaca

Rimini

| 08:03 - 20 Agosto 2020

Il peggiore epilogo di una vita spezzata così giovane, di una nottata trascorsa con gli amici. Per cause ancora in corso di accertamento, nonostante prevalga l'ipotesi di incidente autonomo, N.S. 21 anni di Rimini ha perso la vita questa notte all'altezza della circonvallazione Occidentale dopo essere caduto con la moto Honda a ridosso di castel Sismondo a Rimini. Ad assistere all'incidente e a vivere per primi il dramma della perdita gli amici, che stavano viaggiando al seguito del ragazzo. Da una primissima ricostruzione sembra che il giovane abbia perso il controllo dell'Honda finendo contro un'auto in sosta: dall'urto è stato sbalzato contro lo spigolo di una recinzione, un urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. A terra il segno della frenata, estremo tentativo di evitare l'impatto con l'autovettura in sosta.



Coinvolto anche un 37enne che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in pronto soccorso. Allertati i soccorsi, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medicalizzata, erano arrivati nel frattempo anche i genitori, subito avvisato dai conoscenti del drammatico incidente, avvenuto mercoledì poco dopo le 2. Alla polizia locale il compito di accertare le cause, dopo aver cercato di consolare la famiglia per l'immensa perdita.