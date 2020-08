Rimini Calcio: la squadra si raduna sabato 22 agosto al Romeo Neri

Sport

Rimini

| 17:18 - 19 Agosto 2020

Il 22 agosto inizia la preparazione del nuovo Rimini.

Il Rimini FC rende noto che nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 agosto, gli atleti della prima squadra sosteranno le visite mediche per l’idoneità fisica, presso il ” Poliambulatorio Malatesta “.

Il raduno della rosa si terrà sabato 22 agosto alle ore 8:30 presso lo stadio ” Romeo Neri “, avrà quindi inizio la Preparazione Atletica che si svolgerà sempre nell’impianto sportivo di Piazzale del Popolo, con doppie sedute ( 9.30/11:30 – 16:30/18:30 ) fino a domenica 6 settembre compresa.

In ottemperanza alle norme Anti-Covid, non sarà possibile accedere alle tribune dell’impianto, fino a nuove comunicazioni emanate dalla FIGC sui protocolli attuativi.