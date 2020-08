Calcio RSM: tra Fratte di Sassofeltrio e Dogana la preparazione estiva della Cosmos

Sport

16:52 - 19 Agosto 2020

Primi allenamenti per la Cosmos.

È partita ufficialmente la stagione calcistica 2020-2021 della Società Sportiva Cosmos. Dopo il weekend di Ferragosto la formazione gialloverde di Serravalle, agli ordini del tecnico Cristian Protti e del suo staff, ha infatti cominciato ad allenarsi in vista del prossimo campionato sammarinese di calcio, il cui inizio è fissato per il 12 settembre 2020, e della gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Titano, in programma il 29 e 30 dello stesso mese. Il doppio obiettivo della Cosmos è quello di centrare l’accesso ai playoff scudetto e raggiungere almeno le semifinali della Coppa Titano.

La preparazione estiva si svolgerà fino al 21 agosto compreso al campo comunale “A. Picchi” di Fratte di Sassofeltrio (Pesaro-Urbino), mentre dal 23 agosto fino al 4 settembre compreso al campo sportivo “Ezio Conti” di Dogana (Repubblica di San Marino).

Non mancheranno i test amichevoli per capitan Zaghini e i suoi compagni di squadra: il primo si terrà il 22 agosto alle ore 15 contro il Fiorentino a Dogana; una settimana dopo alle ore 17, invece, la quarta edizione del “Memorial Della Valle” contro il Faetano al campo sportivo “Guido Della Valle” di Faetano.