Venerdì 21 agosto la sesta camminata tra profumi e colori nella campagna di Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 16:47 - 19 Agosto 2020

Pennabilli in cammino.



Sesto appuntamento per la rassegna "Pennabilli in cammino", itinerari tra natura e cultura con prenotazione obbligatoria, curati dai dall'Associazione Pro Loco Pennabilli in collaborazione con l’Associazione Culturale Chiocciola La casa del nomade e Parco del Sasso Simone e Simoncello.



La Penna rurale, che si terrà venerdì 21 agosto con partenza alle 15:30 dall’Ufficio IAT e pro loco, è un’escursione alla scoperta dei profumi e dei colori dell'estate nella campagna pennese per scorprire storie, curiosità, aneddoti delle comunità contadine, custodi della bassa montagna.



La guida per l’occasione sarà Valentina Baldisserri, studentessa in Scienze Naturali presso l'Università di Bologna, esploratrice per passione. Collabora con il Parco per il monitoraggio faunistico e cammina alla ricerca di borghi abbandonati, collezionando storie e aneddoti di vita contadina.



È possibile, poi, ordinare la propria apericena, a scelta tra le proposte offerte per l’occasione dai ristoranti locali, da gustare al ritorno dalla camminata per il terzo appuntamento con “APpERÒ’ - Apericena con cestino e musica" a partire dalle 19:00 al Parco Begni.