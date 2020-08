Al via Riccione il hub Giffoni film festival che quest'anno compie 50 anni

Attualità

Riccione

| 16:39 - 19 Agosto 2020

Si è aperto martedì al palazzo del Turismo di Riccione l'hub Giffoni film festival, il cinecamp che quest'anno non potendo ospitare in presenza i giovani provenienti dalle varie parti del mondo e d’Italia, ha deciso di trasferirsi in alcune città italiane, tra cui Riccione.



A portare il saluto della città al festival del cinema per ragazzi, che compie 50 anni, la sindaca Renata Tosi e l'assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra. Dieci i giurati di Riccione per la sessione + 16 anni e 10 per quelli +13. Le proiezioni in streaming si svolgeranno nella sala al piano terra del Palazzo del Turismo, secondo tutte le norme di sicurezza in vigore e alla presenza di un tutor.



"E' andato tutto molto bene in questa prima giornata di lavori - ha detto l'assessore Battarra -. I ragazzi sono collegati in streaming con il festival e ieri hanno visto il primo titolo in concorso BLACK CONFLUX, un film canadese che è piaciuto molto ai ragazzi, nonostante il tema difficile affrontato. Tutti molto contenti ed entusiasti, i ragazzi che hanno deciso di partecipare anche come ospiti del Hub Riccione, ad un'esperienza unica e formativa come questa".