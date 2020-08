Giro d'Italia: a Cesenatico il sopralluogo sulle strade della Nove Colli

Sport

Cesenatico

| 14:47 - 19 Agosto 2020

Joe Dombrowski e Valerio Conti con Davide Cassani e il sindaco Matteo Gozzoli.

Oggi a Cesenatico i due ciclisti professionisti del Team Pro Tour UAE, Joe Dombrowski (USA) e Valerio Conti (Italiano, 6 giorni maglia rosa al Giro d’Italia 2019), hanno posato in Piazza Andrea Costa con il Presidente di Apt Servizi Davide Cassani e il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, davanti al monumento della Nove Colli, per celebrare la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, in programma il 15 ottobre sul celebre percorso della Granfondo più famosa d’Europa.



I due corridori hanno poi fatto una ricognizione dell’impegnativo itinerario Cesenatico- Cesenatico, proprio sul percorso lungo della Nove Colli: 205 km per 3840 metri di dislivello.



Davide Cassani (Presidente di Apt Servizi ER): “Finalmente con il 1 agosto si è riaperta la stagione agonistica del ciclismo internazionale e si respira già grande attesa per questo Giro d’Italia di ottobre che si presenta molto affascinante, con le sue tre tappe in Emilia Romagna: l’arrivo a Rimini, la tappa della Nove Colli del giorno successivo a Cesenatico e la partenza di Cervia del 16 ottobre. Credo che la tappa di Cesenatico rappresenterà un passaggio importante prima della grandi montagne e potrà riservare alcune importanti sorprese in classifica generale. Per noi sarà uno spot importantissimo per promuovere il nostro territorio e la destinazione bike anche attraverso le opportunità di ricettività e di servizi offerta dal consorzio di Bike Hotels Terrabici”.