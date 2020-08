Cronaca

Repubblica San Marino

| 14:40 - 19 Agosto 2020

Sono due i nuovi contagi da Sars-CoV-2 registrati nella Repubblica di San Marino: sono due donne sammarinesi rientrate da un viaggio in Croazia. Sono in isolamento domiciliare. Cinque gli attuali positivi, venti le quarantene attivate. Da inizio epidemia sono stati 704 i casi riscontrati, 657 i guariti e 42 i decessi. Al 18 agosto sono stati eseguiti 6511 tamponi e 20.414 test sierologici, come comunicato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino.