United Artists for San Marino, appuntamento della rassegna Copertina a campo Bruno

| 14:14 - 19 Agosto 2020

Venerdì 21 agosto nuovo appuntamento musicale della rassegna Copertina a campo Bruno Reffi in collaborazione con associazione culturale Marciamela-SMIAF Project. La serata si apre con la cena tematica curata dal ristorante Cesare, dalle 19 alle 21, per proseguire alle 21.30 con lo spettacolo musicale ad ingresso gratuito che ha come protagonisti i talenti sammarinesi della musica riuniti insieme in United Artists for San Marino.



Una serata dal grande significato evocativo: anche il settore culturale sammarinese è pronto a rinascere e merita di essere considerato, nelle sue varie forme espressive. Una ricca offerta musicale che spazia dal rock alle percussioni medievali, con sfumature elettroniche e hip-hop, non dimenticando il cantautorato d'autore del Titano. Si esibiranno sul palco: IROL, Drumness, Turbetto, Alibi, Piermatteo Carattoni. Gli artisti saranno presentati da Gilberto Gattei. A seguire Dj Set con Amedeo "Tobehonest" Rossi.