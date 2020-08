Scoppia la rissa al bar tra turisti con mascherina e senza

Cronaca

Riccione

| 14:11 - 19 Agosto 2020

Le guardie giurate del Comune di Riccione, in servizio tra viale Ceccarini e viale Dante, sono intervenute la scorsa notte (tra il 18-19 agosto) con i carabinieri di Riccione per una lite in un bar sul viale. Pare infatti che un gruppo di clienti del locale, tutti con mascherina sul volto, abbia iniziato ad insultare un altro gruppo di turisti che invece la mascherina l'aveva abbassata o non l'aveva affatto. Dagli insulti sono passati alle mani e gli animi si sono calmati solo con l'intervento delle guardie e dei carabinieri.