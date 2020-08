Poggio Torriana inclusiva: 120 mila euro per l'assistenza di alunni con disabilità

Attualità

Poggio Torriana

| 13:52 - 19 Agosto 2020

In continuità con gli anni precedenti ed a maggior ragione in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, l’ufficio scuola del Comune di Poggio Torriana ha convocato, nei giusti tempi, il tavolo tecnico per l’assistenza educativa scolastica, tenutosi la mattina di venerdì 7 agosto. Il numero degli alunni con disabilità residenti a Poggio Torriana è aumentato di due rispetto all’anno precedente e la situazione di alcuni studenti si è aggravata e ci sono alcuni che passano dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Il monte ore complessivo è risultato pari a 5570 per l’anno scolastico 2020/2021. Per questo si è deciso di ottimizzare le risorse investite, messe in campo per l’anno scolastico 2020/2021, per promuovere e sostenere la cultura dell’inclusione scolastica, con un fondo di circa 120 mila euro che, come sottolinea l'assessora Francesca Macchitella, «rappresenta un intervento a favore di tutta la comunità, perché credere nei valori dell’inclusione è una scelta educativa che ricade positivamente sull’intera cittadinanza». Il servizio non si è interrotto nemmeno nei mesi del lockdown, pur con tutte le limitazioni del caso.