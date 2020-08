Rimini: ok al progetto per rendere più efficiente il depuratore di Santa Giustina

Attualità

Rimini

| 13:09 - 19 Agosto 2020

Visuale dell'alto dell'area del depuratore di Santa Giustina.

Il depuratore di Santa Giustina più efficiente tramite il progetto per la riqualificazione e adeguamento del sistema di trattamento bottini, cioé le acque reflue raccolte con l'ausilio di autobotti e dalle caditoie situate all'interno dell'impianto, due funzioni che, fino a questo intervento del valore di 2,5 milioni di euro, erano svolte in maniera separata e che in futuro saranno invece accorpate. La giunta comunale di Rimini ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo che, spiega l'amministrazione comunale, «sarà caratterizzato da tecnologie avanzate e sistemi di controllo particolarmente innovativi e efficaci, in grado di garantire maggiore funzionalità, senza però impattare sul territorio». E' previsto inoltre un potenziamento delle opere a schermatura del depuratore: un'ulteriore cortina di vegetazione attorno al perimetro dell'area. Inoltre sarà creata una duna alberata, lungo via Fiumicino, per migliorare l'inserimento paesaggistico e costituire un ulteriore filtro per odori e rumore. L’opera di riqualificazione non comporterà modifiche al bacino di utenza servito dall’infrastruttura, così come non saranno modificate le quantità già autorizzate di trattamento dei reflui.