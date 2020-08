Discoteche, no del Tar alla riapertura. Le reazioni: "Prolifereranno le feste abusive"

Attualità

Rimini

12:54 - 19 Agosto 2020

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva, promossa dal Silb, dell'ordinanza del Ministero della Salute, che ha imposto la chiusura delle discoteche e l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6. Le discoteche all'aperto non potranno riaprire e allo stesso modo stop ai balli nei locali con spazi all'aperto, a seguito della decisione del presidente della terza sezione quater del Tar del Lazio, a cui seguirà, il 9 settembre, il giudizio del Tar riunito in forma collegiale. Il 9 settembre sarà così discusso il ricorso del silb nel merito.



Il presidente nazionale del Silb, Maurizio Pasca, accusa: «Staremo chiusi e prolifererà l'abusivismo delle feste in villa». Spiega Pasca all'Ansa: «L'ordinanza del ministro non sta facendo altro che incentivare l'abusivismo. Siamo già in possesso di centinaia di video di feste abusive in ville che sfuggono a ogni controllo». In un filmato, riferisca Pasca, ci sono giovani che si dichiarano positivi al nuovo coronavirus.