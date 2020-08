Morciano, omaggio a De André a 50 anni dall'uscita de "La buona novella"

Eventi

Morciano di Romagna

| 11:53 - 19 Agosto 2020

Ensamble Artenovecento - foto Demiranis.

Un'altra settimana di appuntamenti per "Morciano Estate Aperta"

Mercoledì 19 Agosto (ore 21.15 via Colombari) l'ensemble Artenovecento porterà in scena un "Omaggio a Fabrizio De Andrè". A 50 anni dall'uscita de "La Buona Novella", i brani dell'indimenticabile Faber rivivono in una serata all'insegna della musica e della poesia.



Artenovecento è un gruppo romagnolo che da 17 anni propone il repertorio di Fabrizio De André. L’ensemble nasce con intenti divulgativi ed è composto da musicisti provenienti da esperienze diverse, ma spinti dalla voglia comune di riscoprire, e far scoprire, l’opera del cantautore.

Venerdì 21 Agosto (ore 21.15 via Colombari) appuntamento conclusivo con il cinema all'aperto. In programma "Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi". La trama: l'undicenne Tom scopre in cantina Hugo, un fantasmino buffo e gelatinoso che ha bisogno di aiuto. I due stringono amicizia e bussano alla porta di Hetty, esperta di fantasmi disoccupata.