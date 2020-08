Baseball San Marino, arriva il pitcher Ricardo Hernandez

Sport

Repubblica San Marino

| 07:54 - 19 Agosto 2020

Ricardo Hernandez - Photobass.

Importante rinforzo per il monte di lancio del San Marino Baseball. È infatti arrivato Ricardo Hernandez, pitcher mancino con già anni di esperienza nel massimo campionato italiano.



Hernandez, classe ’88, è atterrato a Bologna dalla Spagna, dove aveva provveduto agli esami anti-Covid del caso con tampone negativo, è stato tesserato ed è ora parte del roster allenato dal manager Mario Chiarini.

Quella del nuovo lanciatore dei Titani è una carriera passata tra il natìo Venezuela, l’Italia (Rimini e Nettuno) e la Spagna, dove ha avuto modo di esprimersi anche con la Nazionale.

Dai 18 ai 21 anni è in Rookie League e A+ con l’organizzazione dei Marlins, poi tanta Lega invernale venezuelana con i Bravos de Margarita e infine il primo approdo in Europa. Nel 2011 è autore di un campionato di grande livello in Spagna, nella Division de Honor, che ha avuto poi modo di frequentare anche in annate successive.

La prima stagione italiana è quella del 2012, con un buon record di 9 vinte e 3 perse e 2.22 di media pgl in 89.1 inning (90 K) con Nettuno. Torna poi in Ibl con Rimini nel 2016 dopo annate in Spagna e Lega invernale venezuelana. Con i Pirati gioca tre anni: nel 2016 con 11 gare da partente e un record di 6-3 con 2.31 di media pgl, nel 2017 più spesso da rilievo con 4 salvezze, record di 1-2 e 2.93 di media, nel 2018 con 15 partite tutte da rilievo, 4-1 di record e un ottimo 1.78 di media punti guadagnati.

Infine l’ultimo anno, il 2019, passato al Nettuno City: 4 vinte e 1 persa, 3.18 di media pgl e 49 strike out in 51 riprese lanciate



Da oggi (mercoledì) torna il campionato. Il San Marino Baseball è impegnato nel trittico con Parma valevole per la seconda giornata di ritorno. Gara1 in Emilia, al “Cavalli”, mercoledì alle 21. Gara2 e gara3 sabato a Serravalle, con playball alle 16.30 e alle 20.30.