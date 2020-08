Sbanda in moto e finisce a terra, motociclista in gravi condizioni

Cronaca

Rimini

| 22:37 - 18 Agosto 2020

Era in sella alla sua moto, poco dopo le 20.30, e stava percorrendo via Pian della Pieve a Coriano, quando, all’improvviso, all’altezza dell'incrocio con la Strada del Marano, ha perso il controllo del mezzo ed ha sbandato: il motociclista, del quale non sono state fornite le generalità, è stato sbalzato di sella ed è finito a terra sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorritori con un’autoambulanza e si è alzato in volo l’elisoccorso del 118. All’arrivo del personale sanitario, il ferito è stato stabilizzato e poi caricato sull’elicottero, con cui è stato trasportato in codice rosso all’ospedale "Bufalini" di Cesena.