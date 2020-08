Rimini Calcio: Ivano Bonetti nuovo responsabile del settore giovanile

Sport

Rimini

| 19:40 - 18 Agosto 2020

Ivano Bonetti.

Il Rimini annuncia Ivano Bonetti come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. Nato a Brescia nel 1964, esordisce nella squadra della sua città per passare in seguito a Genoa e Juventus, dove nella stagione 1985-1986 vince scudetto e Coppa Intercontinentale. Ha vestito in Italia anche le maglie di Atalanta, Bologna, Torino e Sampdoria conquistando con i blucerchiati il secondo tricolore nella stagione 1990-1991. All'estero ha giocato con Grimsby Town, Tranmere, Crystal Palace e Dundee (allenatore-giocatore). Da dirigente ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo nel Pescina e Direttore Generale nel Sulmona.