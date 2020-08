Sport

Rimini

| 15:57 - 18 Agosto 2020

Andrea Massetti.

Il Rimini Calcio annuncia altri tre acquisti. Il primo è l'attaccante Francesco Casolla, classe 1992, proveniente dal Bra: nelle ultime tre stagioni di Serie D è andato in doppia cifra. Il secondo è il centrocampista di fascia destra Andrea Massetti, ex Matelica, classe 1996. Infine per il reparto difensivo c'è Giacomo Nanni, classe 1995, già al Rimini nel 2016-17.