Mascherine obbligatorie dopo le 18: turisti disciplinati al mercatino di Torre Pedrera a Rimini

| 14:28 - 18 Agosto 2020

Due volontari dell'Anc in giro per le vie del mercatino di Torre Pedrera di lunedì sera.

Torre Pedrera di Rimini risponde con l'approccio giusto al decreto sulle mascherine obbligatorie all’aperto, che ne prevede l'uso per la sera dopo le 18 nei luoghi in cui esiste un reale rischio di assembramenti, una novità che è stata introdotta insieme alla chiusura temporanea delle discoteche.



Lunedì si è tenuto il caratteristico mercatino di via Tolmetta e agli ingressi erano presenti gli steward che vigilavano e ricordavano a tutti glì avventori l'uso della mascherina, delle distanze e il ricorso al gel sanificate messo a disposizione dal comitato turistico, che da anni organizza con successo questo mercatino settimanale.I turisti hanno risposto bene alla nuova regola, tutti già muniti della mascherina, tanto che steward non hanno avuto problemi, anzi hanno ricevuto i complimenti da diverse persone, anche straniere, per il servizio prestato.