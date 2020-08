Fuori strada alla rotonda di Villa Verucchio, 60enne alticcio perde la patente

Cronaca

Verucchio

| 13:27 - 18 Agosto 2020

Controlli dei carabinieri a Rimini (foto di repertorio).

Finisce contro il muretto della rotonda di Villa Verucchio per una distrazione alcolica, 60enne riminese è stato segnalato dai carabinieri della locale stazione per guida in stato di ebbrezza. L'accaduto lunedì sera quando l'uomo ha impattato con la sua Mercedes SLK dopo aver perso la traiettoria della curva, finendo contro la rotonda.



All'arrivo dei carabinieri è apparso da subito poco lucido e all'atto dei controlli l'etilometro ha restituito uno scontrino da 0,98 grammi di alcol per litro, oltre il limite tra la casistica amministrativa e quella penale (pari a 0,8). Per questo, oltre al ritiro patente, è scattata la segnalazione presso l'autorità giudiziaria.