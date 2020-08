Notti insonni a Novafeltria per colpa di dieci motorini rumorosi, raffica di sanzioni dei carabinieri

Cronaca

Bagno di Romagna

| 13:20 - 18 Agosto 2020

Notti insonni per gli abitanti del centro di Novafeltria a causa di numerose scorrazzate tardo serali di un gruppo di ragazzi in sella a motorini decisamente troppo rumorosi. Così negli ultimi giorni erano pervenute alla centrale operativa dei carabinieri svariate segnalazioni di cittadini, anche in piena notte, per denunciare i continui via vai a bordo di mezzi troppo chiassosi, per danno o per colpa, lungo le vie del paese.



Grazie a controlli specifici la decina, composta perlopiù da minorenni, è stata fermata e sanzionata da un minimo di 41 a un massimo di 168 euro. In ogni caso non è stato possibile accertare se la marmitta fosse stata manomessa volutamente: a tutti e dieci i ragazzi comunque l'invito a sistemare quanto prima i loro mezzi.