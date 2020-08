Misano, eventi diffusi senza sosta tra cabaret, danze e mercatini

Eventi

Misano Adriatico

| 12:14 - 18 Agosto 2020

Eventi a Misano.

Continuano gli eventi dell’estate di Misano Adriatico, diffusi sul territorio per evitare assembramenti e tutti partecipati con disciplina dai turisti ancora numerosi.

Il calendario ‘Eventi a Misano’ prevede domani sera, dalle 21.30 a cura di First Animazione, il ‘Cabaret Show’ al parco del Sole di Misano Brasile.

Sempre alle 21.30, in piazza della Repubblica, è in programma l’esibizione del gruppo ‘Nirea Danze’.

A Portoverde, alle 21.00 in piazzale Colombo, ci sarà lo spettacolo di varietà con Mauro Forbicini.

Serata di mercatini, domani a Misano Adriatico: quello dell’Artigianato Artistico a Misano Brasile dalle 20.00, mentre il mercatino Fai da Te dalla stessa ora in piazza della Repubblica.