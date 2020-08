Quattro incidenti in pochi giorni sulla Marecchiese, la protesta dei residenti

Cronaca

Rimini

| 11:35 - 18 Agosto 2020

Incidente moto, foto di repertorio.

"I quattro incidenti avvenuti in via Marecchiese nel tratto che attraversa Spadarolo tra il 13 e il 15 agosto non possono lasciarci indifferenti." a dirlo il comitato Spadarolo-Vergiano Sicure, per bocca del portavoce Alessio Nucci, che lamenta di non trovare ascolto nelle sedi opportune. "Pretendiamo dunque" si legge nella nota "più attenzione e più misure concrete da parte dell'amministrazione comunale, non sono sufficienti due autovelox se poi non si presidia la zona con la presenza delle forze dell'ordine e se non si realizzano opere per mettere in sicurezza punti molto pericolosi, come l'incrocio con via Pietrarubbia e l'attraversamento pedonale di fronte al bar Cecchini a Spadarolo o la fermata dell'autobus vicino all'ufficio postale di Vergiano."



Il comitato chiederà nei prossimi giorni un incontro con l'assessore Frisoni pretendendo che vengano presi impegni concreti per la sicurezza della zona, realizzandoli in tempi rapidi. " da anni dal punto di vista della sicurezza stradale Spadarolo e Vergiano sono state abbandonate a sé stesse".