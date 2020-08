Rimini, violentata in spiaggia, la denuncia di una riminese

Cronaca

Rimini

| 08:28 - 18 Agosto 2020

Spiaggia di notte - immagine di repertorio.

Una serata con un amico conosciuto sui social finita con una presunta violenza sessuale. I fatti sono accaduti a Rimini nello scorso weekend. La donna, una 30enne, all'indomani della serata si è rivolta al pronto soccorso per dei dolori al basso ventre e quindi ai Carabinieri per denunciare quanto subito. Secondo il suo racconto, dopo una serata tra cena e passeggiata, si sarebbe consumata la violenza favorita dal fatto che la donna aveva forse bevuto un po' troppo. Una volta in spiaggia ci sarebbe stato un veloce rapporto al termine del quale l'uomo si sarebbe allontanato lasciando sola la 30enne. Il giorno dopo la donna è andata al pronto soccorso ed, in seguito, dai Carabinieri. I militari stanno indagando sull'episodio.