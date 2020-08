Cronaca

Rimini

| 07:19 - 18 Agosto 2020

Un 23enne ha rischiato di annegare nella spiaggia libera di Torre Pedrera. E' successo lunedì nel primo pomeriggio. L'allarme è scattato poco dopo le 13. Sul posto per i soccorsi è arrivata un'ambulanza che ha rianimato il giovane e l'ha portato in ospedale in condizioni serie.